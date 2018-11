Napoli-Empoli, stasera Serie A: programma, orario d’inizio e tv. Come seguire la partita

Oggi venerdì 2 novembre si gioca Napoli-Empoli, match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo gli azzurri cercheranno di tornare al successo dopo il pareggio conquistato all’ultimo secondo contro la Roma: i ragazzi di Carlo Ancelotti, agganciati dall’Inter al secondo posto e a sei punti di distacco dalla capolista Juventus, non vogliono certamente fermarsi contro la compagine toscana che va a caccia di un grande colpaccio. Si preannuncia una partita comunque molto avvincente e determinante per il futuro del campionato sia in ottica scudetto che in ottica salvezza, i padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare gli avversari.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Empoli, match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

VENERDI’ 2 NOVEMBRE:

20.30 Napoli-Empoli

NAPOLI-EMPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza