Rugby, Conor O’Shea: “All Blacks più forti. Un bilancio? Italia bene con chi è alla nostra altezza”

L’Italia è stata nettamente surclassata dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre. Gli All Blacks hanno passeggiato allo Stadio Olimpico di Roma imponendosi con un roboante 66-3, frutto di 10 mete di cui 8 trasformate. Gli azzurri non sono mai riusciti a tenere testa ai Campioni del Mondo, faticando anche a costruire delle azioni degne di nota.



Il CT Conor O’Shea ha commentato così ai microfoni di DMAX: “Gli All Blacks hanno tante possibilità davanti. Hanno segnato tante mete, senza pressione poi giocano benissimo. Una partita molto difficile per noi: i ragazzi hanno combattuto ma noi arrivavamo da quattro settimane molto dure. Il bilancio delle tre partite? Difficile dirlo, ma contro la Georgia abbiamo fatto bene, così come avevamo fatto con Figi e Giappone fuori casa, squadre alla nostra altezza. Irlanda e Nuova Zelanda sono di un altro livello, con l’Australia non abbiamo fatto male, siamo stati un po’ sfortunati. Noi dobbiamo imparare da queste partite ed essere realistici. Ora sono deluso perché sono una persona competitiva ma sappiamo cosa stiamo facendo e costruiamo per il futuro“.

Meste anche le dichiarazioni di Tommaso Castello: “Oggi non c’è stata partita, abbiamo incontrato una squadra più forte di noi. Loro hanno fatto una partita pazzesca. Noi siamo scesi in campo per fare la miglior partita possibile, senza guardare il risultato. Ci aspettavamo qualcosa di più. Abbiamo subito troppo dall’inizio. Nelle quattro partite abbiamo dimostrato di essere in crescita, ma gli All Blacks sono troppo per noi. 60 punti tra noi e loro ci sono tutti: non siamo stati in grado di segnare nemmeno una meta. Dobbiamo pretendere più da noi e cercare di migliorare individualmente se vogliamo un giorno diventare più competitivi“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Live Photo Sport