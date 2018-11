Martedì 27 novembre andrà in scena la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019, che potrebbe emettere diversi verdetti importanti in ottica qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta. La Roma si appresta ad ospitare in un gremito Stadio Olimpico i campioni in carica del Real Madrid in una sfida affascinante e decisiva per le sorti del raggruppamento in cui sono inserite anche Cska Mosca e Viktoria Plzen. La situazione del gruppo G vede i giallorossi in testa con 9 punti al pari dei Blancos, con i moscoviti che inseguono a quota 4 ed i cechi in fondo alla classifica con un punto a due giornate dalla fine.

Roma-Real Madrid stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e canali 372/382 o 102/112 del digitale terrestre), Sky Sport 252 e in diretta streaming su internet sul sito e l’app di Sky Go. Ci sarà inoltre la DIRETTA LIVE testuale di OASport

Martedì 27 novembre

ore 21.00 Roma – Real Madrid













