Finale Copa Libertadores 2018: il River Plate indagato per l’assalto al pullman del Boca Juniors

Tra rivelazioni e quasi inquietudine il lungo post di quel che non è stata la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si arricchisce di nuovi elementi. Le ultime notizie che arrivano riguardano l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Confederazione calcistica del Sud America (CONMEBOL) nei confronti del River, indagato per verificare eventuali responsabilità dopo l’assalto al pullman del Boca e gli incidenti che ne sono conseguiti.

La posizione del presidente del Boca Daniel Angelici è quella della vittoria a tavolino. Tuttavia, come viene precisato su gazzetta.it, la CONMEBOL cercherà di fissare una nuova data in cui disputare l’incontro nonostante le richieste della “parte lesa” in questa vicenda. Il periodo sarebbe quello compreso tra il 5 e il 9 dicembre ma chiaramente molto dipenderà anche dal giudizio della commissione disciplinare chiamata ad esprimersi.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Adwo / Shutterstock.com