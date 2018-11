Qualificazioni Europei 2020: il possibile girone dell’Italia e le probabili avversarie. Rischio Germania e Serbia

L’Italia aspetta di conoscere quali saranno le avversarie che incontrerà durante le qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri hanno concluso il proprio girone di Nations League al secondo posto e dunque saranno teste di serie nel sorteggio che si svolgerà domenica 2 dicembre (ore 12.00) a Dublino. Nella capitale irlandese conosceremo la composizione dei 10 gruppi che metteranno in palio i primi 20 posti per la prossima rassegna continentale (riservati alle prime due classificate di ogni girone). La nostra Nazionale spera naturalmente di partecipare all’evento dopo la mancata qualificazione ai Mondiali ma non mancheranno le insidie nell’urna.



I pericoli maggiori provengono dalla seconda fascia dove spicca la Germania, retrocessa nella Serie B della Nations League ma sembra avversario di altissima caratura. Il rischio di un girone con Italia-Germania-Serbia esiste e in quel caso bisognerà davvero sudarsi la qualificazione ma potrebbe profilarsi anche un girone abbordabile con ad esempio Austria e Norvegia. Vanno seriamente prese in considerazione solo le squadre delle prime tre fasce, anche se l’Italia sta attraversando un momento critico non può farsi impensierire ad esempio da Ungheria, Romania, Grecia e compagnia. Quali sono le possibili avversarie dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali e quali sono il girone perfetto e quello da evitare?

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

SECONDA FASCIA: Germania, Islanda, Bosnia, Ucraina, Danimarca, Svezia, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

TERZA FASCIA: Slovacchia, Turchia, Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia, Bulgaria, Israele

QUARTA FASCIA: Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia

QUINTA FASCIA: Macedonia, Kosovo, Bielorussia, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldavia, Gibilterra, Far Oer

SESTA FASCIA: Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE IDEALE DELL’ITALIA

Dalla seconda fascia andrebbero bene Repubblica Ceca, Austria, Danimarca o Ucraina. Sarebbe importante evitare la forte Germania, l’insidiosa Islanda, la Bosnia di Dzeko, il Galles di Bale, la Svezia con cui abbiamo un conto aperto e l’incognita Russia.

Dalla terza fascia sarebbero perfette Norvegia, Finlandia o lo Slovacchia. Assolutamente da evitare Turchia e soprattutto Serbia, meglio stare alla larga anche dall’Irlanda. Gradibili anche Irlanda del Nord, Scozia, Bulgaria e Israele.

In quarta fascia le migliori avversarie sarebbero Cipro, Estonia, Lituania e Georgia. Le più temibili forse Grecia, Romania, Ungheria e Montenegro. Non male Albania e Slovenia.

In quinta e sesta fascia non possono esserci preferenze, sono tutte squadre di modesta caratura di cui l’Italia non può e non deve avere paura.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: IL GIRONE DA EVITARE PER L’ITALIA

Il rischio di beccare Germania e Serbia è concreto, sarebbe il girone da evitare a tutti i costi.













