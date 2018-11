Presentazione Vuelta a España 2019: data, programma, orario d’inizio e tv

La Vuelta di Spagna 2019 verrà presentata ufficialmente mercoledì 19 dicembre presso l’Auditorio Provincial di Alicante. Quel giorno (orario ancora da comunicare) conosceremo il percorso della terza corsa a tappe per importanza: dopo aver alzato il velo su Tour de France e Giro d’Italia, toccherà anche alla corsa iberica e così prima di Natale avremo il quadro completo dei tracciati che saranno grandi protagonisti nella prossima stagione.

La 74^ edizione della Vuelta a España si correrà dal 24 agosto al 15 settembre, 21 tappe da Torrevieja a Madrid che come sempre si preannunciano particolarmente impegnative e dure. Simon Yates dovrà difendere la maglia rossa ma vedremo se il britannico sarà al via, come sempre il parterre si formerà nel corso della stagione in base a come andranno le cose. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della presentazione della Vuelta a España 2019. Da definire l’eventuale programmazione tv e streaming.

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE:

Orario da definire Presentazione Vuelta a España 2019

CLICCA QUI PER LE ANTICIPAZIONI SUL PERCORSO DELLA VUELTA