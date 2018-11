Vuelta a España 2019: le anticipazioni sul percorso. Si parte da Torrevieja, possibile sconfinamento in Francia

Rivelati i percorsi di Tour de France e Giro d’Italia, ora si attende di scoprire anche le ventuno tappe della Vuelta a España 2019: bisognerà però aspettare ancora. L’ultimo grande giro infatti, come di consueto, viene presentato più tardi: precisamente a gennaio del prossimo anno. Qualche mese d’attesa, ma ci sono già alcune anticipazioni sulle possibili frazioni.

Certa è la partenza da Saline di Torrevieja in quel di Alicante. “La provincia di Alicante è un vero e proprio paradiso per i ciclisti. Nel suo territorio si trovano mare e montagna, salite e pianure, tutto con un clima che si sposa alla perfezione con la pratica di questo sport” le parole del direttore generale Javier Guillén all’annuncio. Ancora non è stato precisato se ci sarà una cronometro: molto probabile però la prova contro il tempo, con la possibilità anche di disputarla a squadre. Dovrebbero essere tre le frazioni nella provincia del sud-est spagnolo, con la possibilità di frazioni mosse. Altra notizia piuttosto sicura è quella dell’arrivo tradizionale a Madrid, con la passerella conclusiva.

Ancora poche indiscrezioni sulle altre tappe, ma come rivelato qualche mese fa a Marca da Guillén: “La Vuelta avrà un profilo internazionale nel 2019. Dopo la tappa dell’Aubisque, la Vuelta piace in Francia, e la partenza a Nîmes è stata un successo. La relazione con il Tour e con la Francia è eccellente. L’idea delle Canarie è presente. Il mio sogno è portare la Vuelta nelle isole, ma bisogna riconoscere che è complicato arrivarci e il trasferimento è costoso. Bisognerà studiare il finanziamento, con supporto pubblico e privato”.













Foto: Valerio Origo