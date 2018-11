Perugia-Dinamo Mosca, Champions League volley 2019: programma, orario e tv

Mercoledì 21 novembre (ore 20.30) Perugia affronterà la Dinamo Mosca nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils, reduci da due Final Four consecutive dove però è mancato l’acuto, puntano davvero in alto e quest’anno vogliono alzare al cielo il massimo trofeo continentale. I Campioni d’Italia, che stanno dominando il campionato, hanno avuto il rinforzo del fenomeno Wilfredo Leon e vogliono partire con il piede giusto in questa nuova avventura ma di fronte si troveranno gli ostici russi che andranno presi con le pinze in un incontro che potrebbe riservare alcune insidie.



Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Dinamo Mosca, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE:

20.30 Sir Colussi Sicoma Perugia vs Dinamo Mosca

PERUGIA-MOSCA CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, piattaforma visibile su smart tv, cellulari, pc, tablet, consolle per videogiochi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fDalla Riva Giancarlo