LIVE Perugia-Dinamo Mosca volley, Champions League 2019 in DIRETTA: Leon pronto a scatenarsi in Europa

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Dinamo Mosca, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Incomincia l’avventura europea per i Campioni d’Italia che, dopo aver raggiunto la Final Four nelle ultime due edizioni, vanno a caccia del bersaglio grosso: si riparte dal PalaEvangelisti contro un avversario particolarmente insidioso, una formazione russa che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i padroni di casa e per provare a frenare la cavalcata dei lanciatissimi Block Devils.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono reduci da otto vittorie consecutive in campionato e vogliono partire col piede giusto anche nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo, Perugia partirà leggermente favorita spinta soprattutto dalle bordate del fenomeno Wilfredo Leon e dell’opposto Aleksandar Atanasijevic ma dall’altra parte della rete non andranno sottovalutati i vari Grozer e Berezhko.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Dinamo Mosca, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













20.28 Ormai è tutto pronto per iniziare, Perugia è reduce da otto vittorie consecutive in campionato mentre la Dinamo non sta brillando in Russia.

20.26 C’è grande attesa per i ragazzi di Lorenzo Bernardi, trascinati dal fenomeno Wilfredo Leon che è pronto al debutto in Europa con questa casacca dopo aver vinto tutto con lo Zenit Kazan.

20.24 I Block Devils vogliono partire subito con una vittoria ma la formazione russa darà sicuramente dei problemi ai Campioni d’Italia.

20.22 Si gioca al PalaBarton, fischio d’inizio alle 20.30.

Foto: Dalla Riva Giancarlo