Perugia-Dinamo Mosca, Champions League volley 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 21 novembre (ore 20.30) Perugia sfiderà la Dinamo Mosca nel match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Al PalaBerton andrà in scena una partita determinante per le sorti del girone, i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma se la dovranno vedere contro l’ostica compagine russa che può contare su buoni giocatori come Kruglov, Berezhko e Kooy.

I Campioni d’Italia, che nelle ultime due stagioni sono arrivati fino alla Final Four della massima competizione continentale senza però riuscire ad alzare al cielo il trofeo, non possono però avere paura e vogliono incominciare l’avventura nel miglior modo possibile. I ragazzi di Lorenzo Bernardi, imbattuti in campionato dove hanno infilato otto successi consecutivi, si affideranno al fenomeno Wilfredo Leon ma anche ad Atanasijevic e Lanza per avere la meglio.



Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Dinamo Mosca, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE:

20.30 Sir Colussi Sicoma Perugia vs Dinamo Mosca

PERUGIA-MOSCA CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, piattaforma visibile su smart tv, cellulari, pc, tablet, consolle per videogiochi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













