Pattinaggio di figura, Rostelecom Cup 2018: Stepanova-Bukin sul velluto nella danza. Storico secondo posto per Hurtado-Khaliavin

Proseguono le gare alla Megasport Arena di Mosca (Russia), impianto sportivo che sta ospitando la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio di figura.

Nella specialità della danza sul ghiaccio, la coppia padrona di casa formata da Alexandra Stepanova e Ivan Bukin è stata protagonista di un vero e proprio dominio. I danzatori allenati da Alexander Svinin e Irina Zhuk hanno mandato in visibilio il pubblico presente grazie a un convincente programma libero pattinato sulle sensusali note di “Am I The One” di Beth Hart, snocciolando agilmente sollevamenti difficili, tutti di livello 4, e guadagnando un buon grado di esecuzione nella sequenza di twizzles (livello 3-4) e in quella su un piede in parallelo (livello 2-3). Con un importantissimo riscontro sulle componenti del programma, i pattinatori hanno conquistato il nuovo primato personale nel segmento di 124.94 (67.72, 57.22), sfiorando i duecento punti nel totale (199.43) e qualificandosi ufficialmente alle Finali di Vancouver, in programma dal 6 al 9 dicembre.

A distanza siderale gli spagnoli Sara Hurtado-Kirill Khaliavin hanno conquistato il posto d’onore per la prima volta in carriera, eseguendo un programma molto valido in cui hanno migliorato di oltre quattro punti il riscontro nel segmento, ottenendo dalla giuria la valutazione di 108.02 (56.80, 49.42), totalizzando 174.21 e superando con merito la coppia americana Christina Carreira-Anthony Pomachenko, seconda dopo la rhythm dance, piazzatasi in terza posizione finale guadagnando 105.20 (56.97, 48.23) per un punteggio totale di 174.21 punti.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating