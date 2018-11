Pattinaggio di figura, piccolo infortunio per Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron: salteranno l’NHK Trophy

Doccia fredda per tutti gli amanti della specialità della danza. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron salteranno l’attesissimo esordio in stagione previsto per questo fine settimana all’NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura, quest’anno in scena a Hiroshima (Giappone).

La decisione, secondo quanto riporta la testata “L’Équipe”, è maturata dopo una caduta in allenamento che ha causato un fastidio alla spalla di Guillaume. L’infortunio non è comunque da considerarsi grave in quanto la coppia ha comunicato l’intenzione di voler partecipare regolarmente alla tappa di casa, L’Internationaux De France, prevista per fine novembre. Tuttavia i Vice Campioni Olimpici, partecipando ad una sola tappa del circuito, non potranno prendere parte alle Finali di Vancouver, in programma dal 6 al 9 dicembre.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo