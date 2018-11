Pattinaggio di figura, Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018: trionfo di Charlène Guignard-Marco Fabbri nella danza, secondo posto per Ghilardi-Ambrosini nelle coppie di artistico

Si è concluso nel migliore dei modi il weekend della Nazionale italiana di pattinaggio di figura, impreziosito dalla storica qualificazione alla Finale del Grand Prix di Nicole Della Monica e Matteo Guarise nelle coppie di artistico. Direttamente dall’Olympiahalle di Innsbruck, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno trionfato all‘Alpen Trophy 2018, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2018-2019.

I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno confermato il primo posto già ottenuto nel primo segmento di gara pattinando un’ottima danza libera, valutata complessivamente 118.43 punti, suddivisi in 64.91 (tecnico) e 53.52 (componenti del programma), risultato abbastanza in linea con la straordinaria prestazione nella tappa Grand Prix di Helsinki; a differenza di quanto accaduto sul ghiaccio finlandese però, gli azzurri hanno perso qualche punto sul fronte tecnico per non aver ottenuto il massimo del livello nella serie di twizzles (3-4) e nella serie di passi su un piede in parallelo (livello 2-3). Nonostante questo aspetto gli atleti delle Fiamme Azzurre sono cresciuti ulteriormente nelle componenti del programma, avvicinandosi ai 54 punti. Con il totale di 195.39 Charlène e Marco hanno sbaragliato la concorrenza distanziando di oltre 21 punti gli americani Lorraine Mc Namara-Quinn Carpenter, al posto d’onore con il totale di 174.35 davanti ai francesi Maria Jade Lauriault-Romain Le Gac, oggi in gran spolvero, terzi classificati con 171.46. Interessantissima prova della seconda coppia azzurra in gara formata da Carolina Moscheni-Andrea Fabbri, bravissimi a guadagnare una posizione in più rispetto alla rhythm dance classificandosi al nono posto con il nuovo primato personale nel segmento più lungo con 87.02 (46.88, 38.16) per un totale di 137.83.

Nella coppie di artistico Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno conquistato il secondo posto nella sfida a due con la coppia di artistico russa Anastasia Mishina-Aleksander Galliamov, dominatori della gara con 192.75. Tuttavia gli atleti allenati da Rosanna Murante hanno ben figurato, pattinando un programma libero di livello realizzando dei buoni salti lanciati (salchow e toeloop) e degli ottimi sollevamenti (notevole quello del gruppo cinque chiamato di livello quattro dal pannello), polverizzando il precedente primato personale di 155.39 guadagnando 163.74 punti totali.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 192.75 1 1 2 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 163.74 2 2

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier