Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018: Della Monica e Guarise spaziali secondi, azzurri in finale del Grand Prix!

Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati semplicemente strepitosi alla Rostelecom Cup 2018 e hanno conquistato un eccezionale secondo posto nella quinta tappa del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. Gli azzurri possono fare doppiamente festa perché grazie a questo superlativo risultato, che replica la seconda piazza del GP di Helsinki di due settimane fa, conquistano la qualificazione alle Finali di Vancouver!

Per la prima volta nella storia, l’Italia riesce ad accedere agli atti conclusivi della massima competizione itinerante con una coppia di artistico a ulteriore riprova dell’impresa che i nostri portacolori sono riusciti a compiere a Mosca. Nella capitale russa, il romagnolo e la bergamasca hanno eseguito un programma libero praticamente perfetto sulle toccanti note di Tristano e Isotta di Maxime Rodriguez, convincendo i giudici che li hanno premiati con 131.51 punti (65.67 per gli elementi tecnici e 66.84 per i components): personale letteralmente demolito di 14 punti! Gli allievi di Cristina Mauri e Nina Mozer, già quinti agli ultimi Mondiali e sesti agli Europei, hanno compiuto un ulteriore salto di qualità e si confermano tra i migliori interpreti del Pianeta in questa disciplina: il totale di 203.83 certifica il valore raggiunto dai ragazzi delle Fiamme Oro che a 30 anni lui e 29 anni lei sono entrati definitivamente in una nuova dimensione.



Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov hanno meritatamente vinto la gara col totale di 220.25, il 141.78 ottenuto nel free skating sulle note di The Winter è frutto della grande classe dei Campioni d’Europa e vicecampioni del Mondo che hanno così bissato il successo di Skate America guadagnandosi ovviamente la finale. A completare il podio i russi Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin (190.01) che sono riusciti a prevalere per tre punti nei confronti dei sorprendenti austriaci Miriam Ziegler e Severin Kiefer (187.01), quinti invece i fallosi russi Alisa Efimova e Alexander Korovin (181.62).

CLASSIFICA ROSTELECOM CUP (GARA COPPIE ARTISTICO):













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo