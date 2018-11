Pattinaggio di figura, Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018: Charlène Guignard e Marco Fabbri dominano la Rhythm dance. Ghilardi-Ambrosini secondi nelle coppie di artistico

Continuano ad arrivare buone notizie da Innsbruck (Austria), in cui si sta svolgendo presso L’Olympiahalle la competizione internazionale Alpen Trophy 2018, ottavo appuntamento del circuito ISU Challenger Series 2018-2019 di pattinaggio di figura.

Dopo il trionfo di Daniel Grassl nel singolo maschile, nella giornata di oggi i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno letteralmente dominato la Rhythm Dance, realizzando una performance da 76.96 punti (41.72, 35.24). Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno dimostrato grandi segni di continuità con le eccellenti performance delle tappe di Grand Prix, realizzando con un grado di esecuzione positivo l’ottima sequenza di twizzles, guadagnando livello tre in entrambi i pattern di Tango Romantica e nei passi in diagonale, oltre che raccogliere livello quattro nel bellissimo sollevamento stazionario. A nove punti di distanza si sono classificati in seconda posizione con 68.69 (36.73, 31.93) gli americani Lorraine Mcnamara-Quinn Carpenter davanti ai francesi Marie Jade Lauriault-Romain Le Gac, al terzo posto provvisorio con 65.08 (34.32, 30.76). Da menzionare il buon risultato della seconda coppia azzurra in gara, quella formata da Carolina Moscheni e Andrea Fabbri, protagonista di un buon primo segmento di gara chiuso in decima posizione con 50.81 (27.13, 23.68).



Nelle coppie di artistico, in una particolare sfida a due, la coppia di artistico azzurra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini ha ottenuto la seconda posizione con 55.15 (30.47, 24.68) pattinando un programma caratterizzato, tra gli altri elementi, da un buon sollevamento del gruppo 4 e da un doppio axel in parallelo. Gli atleti allenati da Rosanna Murante hanno dovuto cedere il passo ai russi Anastasia Mishina-Alexsandr Galliamov, attualmente al comando con 64.38 (36.70, 27.68).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Foto: Valerio Origo