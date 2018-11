Pattinaggio artistico, Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018: Daniel Grassl trionfa nel singolo maschile, incoraggiante sesto posto per Roberta Rodeghiero

Arrivano bellissime notizie dall’Olimpyahalle di Innsbruck (Austria), impianto sportivo teatro questa settimana dell‘Alpen Trophy 2018, ottava gara internazionale del circuito ISU Challenger Series 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Il pattinatore azzurro Daniel Grassl ha infatti trionfato nel singolo maschile, confermando il primato già ottenuto nel primo segmento di gara. L’atleta altoatesino allenato da Lorenzo Magri si è imposto nettamente sugli avversari realizzando una performance di alto profilo in cui ha atterrato, tra gli altri elementi, un quadruplo lutz (chiamato sottoruotato dal pannello) un quadruplo rittberger e un triplo axel, oltre che importanti combinazioni come triplo ritberger/triplo toeloop e triplo lutz/triplo toeloop. Mancando per una piccola imprecisione l’ultimo elemento di trottola, invalidato dal pannello, il sedicenne ha conquistato nel segmento 147.08, suddiviso in 80.68 (tecnico) e 66.40 (componenti del programma) guadagnando il totale di 230.50. In seconda posizione, a quasi 26 punti di distanza, si è classificato il canadese Roman Sadovski (204.95) davanti all’americano Tomoki Hiwatashi (terzo con 199.21). Dopo un programma libero problematico è scivolato in tredicesima posizione l’azzurro Mattia Della Torre (171.49); sedicesimo posto per Jari Kessler (167.00)

Nella categoria femminile trionfo netto della russa Anna Tarusina, protagonista di un notevole programma in cui ha eseguito difficili elementi tecnici: buona la combinazione doppio axel/euler /triplo salchow così come gli ultimi tre elementi del layout realizzati con bonus, rispettivamente triplo rittberger/doppio toeloop, triplo flip e triplo rittberger. Raccogliendo livello 4 sia nelle trottole che nella serie di passi, l’atleta classe 2003 allenata da Sergei Davydov ed Elena Buianova ha ottenuto il nuovo primato nel segmento di 131.28 (71.44, 59.84) totalizzando 198.76, nuovo personal best. A distanza siderale si è classificata in seconda posizione la compagna di squadra Serafima Sakhanovich, in rimonta dal quarto posto con il punteggio totale di 174.36. Sul gradino più basso del podio, lontana oltre dieci punti dalla seconda, si è piazzata con 165.40 l’australiana Brooklee Han.



Da registrare il grande rientro di Roberta Rodeghiero, sesta classificata in una gara di alto livello. La ventottenne di Schio, al rientro internazionale dopo due anni stop, è stata autrice di un ottimo programma libero caratterizzato dalla corretta esecuzione di elementi come il triplo lutz, la combinazione triplo lutz/doppio toeloop e la sequenza triplo toeloop/doppio axel, con cui ha ottenuto nel segmento 105.16 punti (52.92, 52.24) totalizzando il punteggio di 160.66. Scivola in tredicesima posizione (dopo la nona piazza dello short) Sara Conti, artefice di un programma viziato da qualche sbavatura di troppo con cui ha guadagnato il totale di 136.41; perde una posizione rispetto allo short Elisabetta Leccardi, ventiduesima classificata con 123.39.

CLASSIFICA FINALE SENIOR MASCHILE

CLASSIFICA FINALE SENIOR FEMMINILE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating