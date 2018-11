Pattinaggio di figura, Grand Prix Helsinki 2018: splendida seconda posizione per Charlène Guignard e Marco Fabbri, Stepanova-Bukin avanti di un solo punto!

Arrivano ancora ottime notizie dalla Helsinki Ice Arena, impianto sportivo della capitale finlandese questa settimana teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio di figura.

Dopo il primo posto provvisorio occupato da Nicole Della Monica-Matteo Guarise nelle coppie di artistico, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati in seconda posizione a seguito di una rhythm dance davvero strepitosa. I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno dato prova di grande forza e carattere, pattinando un tango pulito, passionale e straordinariamente preciso sotto il profilo tecnico. In questo senso è stata davvero notevole la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 e valutata con un range dal +3 al +5, così come la sequenza di tango romantica, di cui il primo pattern è stato chiamato di livello 4 (e valutato con eccellente grado di esecuzione), il secondo di livello 2. Modificando rispetto a Skate America la sequenza di passi in diagonale (livello 3) e l’ingresso del bellissimo sollevamento stazionario, la coppia ha guadagnato il nuovo personale di 77.36, imponendosi sul punteggio tecnico (42.56) e migliorando ulteriormente rispetto alle passate competizioni il riscontro sulle componenti del programma (35.80).

Una detrazione per violazione del tempo della musica ha tolto la soddisfazione ai nostri azzurri di chiudere il segmento in prima posizione, consegnando momentaneamente la vetta ai russi Alexandra Stepanova-Invan Bukin, autori di un ricercato programma caratterizzato, tra i vari elementi, dalla buona esecuzione della sequenza di Tango Romantica, giudicata di livello 3 in entrambe le sezioni, e dalla sequenza di passi midline. Con le migliori componenti del programma della gara, la coppia medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Europei ha guadagnato dunque un punteggio di 78.18 (42.14, 36.04). In terza posizione con 71.40 (38.75, 32.65) si è piazzata a debita distanza la coppia americana formata da Lorraine Mcnamara-Quinn Carpenter, unici atleti oltre i già citati in grado di superare i 70 punti. Ottimo il debutto assoluto nel circuito di Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, i quali hanno chiuso il segmento in ottava posizione con 58.48 (31.00, 27.48) pattinando un programma raffinato ed espressivo.

Charlène e Marco torneranno sul ghiaccio della Helsinki Arena domani a partire dalle 18:40 a caccia del pass per le Finali di Vancouver del mese di dicembre.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Pier Colombo