Pattinaggio artistico, Grand Prix Helsinki 2018: fantastici Nicole Della Monica e Matteo Guarise, al comando dopo lo short program!

É cominciata nel migliore dei modi la terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico, quest’anno in scena eccezionalmente all’Ice Hall di Helsinki, Finlandia, dopo la cancellazione della classica Cup Of China. Nicole Della Monica e Matteo Guarise si sono infatti portati al comando della classifica dopo lo short program delle coppie.

I pattinatori allenati da Cristina Mauri sono stati autori di un programma di grande spessore. Sulle note blues di “Never Tear Us Apart” musicate da Joe Cocker, dopo un inizio traballante dettato da un arrivo non tenuto di Nicole nel triplo salchow in parallelo, gli azzurri hanno ben eseguito il resto degli elementi, dal triplo twist (chiamato di livello 3) all’ottimo triplo rittberger lanciato, passando per il sollevamento del gruppo 4 (chiamato di livello 4) e l’ottima spirale della morte (la migliore della giornata e unica ad essere chiamata di livello 4) concludendo la prova con la serie di passi (livello 3) e la combinazione di trottole (livello 3). Davvero una grandissima prestazione per gli atleti delle Fiamme Oro, entrati immediatamente con carattere ed esperienza in gara, nonostante le ovvie tensioni di rito. Ottimo il riscontro da parte della giuria che ha assegnato agli azzurri il nuovo primato di 68.18, suddiviso in 36.47 (tecnico) e 31.71 (componenti del programma).

A poco meno di un punto si sono piazzati i favoriti russi Natalia Zabiiako-Alexander Enbert, artefici di un programma particolare interpretato sulle musiche di “Alexander Nevski” di Sergei Prokofiev in cui hanno realizzato meravigliosi elementi come il triplo twist (il migliore della gara), commettendo però un brutto errore nel triplo toeloop in parallelo, eseguito con caduta da parte di Alexander e degradato al pannello tecnico. La coppia medaglia di bronzo agli scorsi Campionati d’Europa ha dunque chiuso il primo segmento di gara con il miglior riscontro sulle componenti del programma guadagnando un totale di 67.56 (35.8, 32.91), staccando con più di quattro punti i compagni di squadra esordienti in massima categoria Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, in terza posizione con 63.80 (36.14,27.66) dopo una performance di livello viziata da una piccola incertezza nella serie di passi.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise torneranno sul ghiaccio per il programma libero domani a partire dalle ore 13:37.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Foto: Pier Colombo