Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018. Yuzuru Hanyu, Alina Zagitova e i big russi: i protagonisti della tappa di Mosca

Sarà una tappa all’insegna dello spettacolo la Rostelecom Cup 2018, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico in programma questo fine settimana alla Megasport Arena di Mosca.

Tra i protagonisti assoluti dell’intera competizione impossibile non citare nel singolo maschile il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, chiamato a confermare (e perché no, superare) quanto già di importante fatto in occasione della tappa di Helsinki, in cui ha presentato per la prima volta nella storia della disciplina la sequenza quadruplo toeloop/triplo axel. L’alieno si scontrerà principalmente con gli atleti russi, uno su tutti la medaglia di bronzo mondiale Mikahil Kolyada, in cerca di riscatto dopo il quarto posto in Finlandia, stesso risultato ottenuto dal compagno di squadra Dmitri Aliev, reduce dal disastroso programma libero dell’NHK Trophy. Entrambi cercheranno di pattinare al meglio per poter centrare la qualificazione alle Finali di Vancouver, in bilico dopo le performance opache delle rispettive prime tappe. Tra gli altri partecipanti un possibile outsider potrebbe essere il canadese Keegan Messing, uno dei pattinatori rivelazione di questa stagione galvanizzato dal secondo posto a Skate Canada. In ultimo, la gara potrebbe essere occasione di rilancio per il giapponese Kazuki Tomono, apparso un po’ in ombra nelle prime uscite stagionali, oltre che del russo Andrei Lazukin, inserito nell’elenco dei partecipanti all’ultimo minuto dopo il ritiro di Alexei Erokhov.

Nella categoria individuale femminile i riflettori saranno tutti puntati sulla Campionessa Olimpica Alina Zagitova, pronta a rispondere a distanza all’avversaria nipponica Rika Kihira, mattatrice assoluta della tappa di casa in cui ha ottenuto nel programma libero l’altissimo punteggio di 154.72. Oltre a Zagitova, sarà interessante assistere alla sfida per il podio che vedrà in lizza principalmente atlete del Sol Levante come Mako Yamashita e Yuna Shiraiwa. Rimanendo in Oriente non bisognerà sottovalutare la coreana Eunsoo Lim, apparsa molto competitiva soprattutto negli elementi di salto. Infine, oltre a valutare le condizioni fisiche (e forse anche psicologiche) di Polina Tsurskaya, assisteremo al rientro dell’americana Gracie Gold dopo l’infortunio.

Nelle coppie di artistico sembra già scontato il trionfo dei Vice Campioni Mondiali Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, i quali dovranno comunque dimostrare una certa crescita dopo la prima uscita stagionale di Skate America. Gli azzurri Nicole Della Monica e Matteo Guarise, centrando una posizione sul podio potranno, per la prima volta assoluta nella storia italiana, staccare il pass per le Finali di Vancouver. A cercare di mettere il bastone tra le ruote ci saranno le coppie di casa Daria Pavliuchenko-Denis Khodikyn, Campioni Mondiali Junior in carica e molto competitivi sul fronte tecnico, e i compagni di squadra Alisa Efimova-Alexander Korovin.



Nella danza favoritissimi i russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin che archivieranno in scioltezza la seconda tappa staccando il biglietto per il Canada in una gara priva di coppie di prima fascia. Sarà tuttavia godibile lo spettacolo grazie alla partecipazione di danzatori promettenti come gli spagnoli Sara Hurtado-Kiriil Khaliavin, gli americani Christina Carreira-Anthony Ponomarenko (Vice Campioni del Mondo Junior) e i polacchi Natalia Kaliszek- Maksym Spodyriev.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ROSTELECOM CUP

Foto: Pier Colombo