Pattinaggio artistico, Grand Prix Mosca 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Megasport Arena di Mosca ospiterà questo fine settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

La tappa sarà particolarmente interessante per i colori azzurri, rappresentati dalla coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, a caccia della prima qualificazione della carriera alle Finali, in programma a Vancouver nel mese di dicembre. Ma non è tutto. Oltre alla presenza delle stelle di casa, tra cui figurano la Campionessa Olimpica Alina Zagitova, i Vice Campioni Mondiali Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, la medaglia di bronzo mondiale Mikhail Kolyada e i danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, scenderà sul ghiaccio il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, attesissimo dopo il trionfo di Helsinki.



Si potrà seguire l’evento live integralmente tramite il feed ISU disponibile su Eurosport Player. Su Eurosport 2, al momento, sono previste due dirette venerdì 16 novembre alle 12:00 (short program individuale maschile) e alle 14:00 (rhythm dance) e una sabato alle 11:30 (free program individuale maschile). Lunedì 16 invece, a partire dalle ore 19:15, è programmato il consueto approfondimento di due ore con i momenti salienti della competizione. La tappa sarà seguita come ogni settimana anche dalla RAI su Raisport, canale 57 del digitale terrestre (la programmazione è in fase di elaborazione).

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ROSTELECOM CUP 2018

Venerdì 16 novembre

12:00 Short program individuale maschile

14:00 Rhythm Dance danza sul ghiaccio

15:45 Cerimonia di apertura

16:30 Short program coppie di artistico

18:00 Short program individuale femminile

Sabato 17 novembre

11:30 Free program individuale maschile

13:40 Free dance danza sul ghiaccio

15:30 Free program coppie di artistico

17:10 Free program individuale femminile

Domenica 18 novembre

12:00 Cerimonia di premiazione

13:00 Exhibition Gala

Foto: Valerio Origo