Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018 : Della Monica-Guarise sfidano le coppie di casa sognando la qualificazione per la Finale

Appuntamento con la storia. Appena una settimana dopo la meravigliosa terza posizione conquistata da Matteo Rizzo all’NHK Trophy, questo fine settimana la coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, impegnata nella quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019, La Rostelecom Cup, potrebbe staccare per la prima volta in carriera un biglietto per le Finali, in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre.

Le possibilità ci sono tutte, specialmente dopo quanto successo in Giappone lo scorso weekend; con il rocambolesco quarto posto ottenuto dai canadesi Kirsten Moore Towers-Micheal Marinaro , terzi a Skate Canada, ai pattinatori allenati da Cristina Mauri basterà la terza posizione per conquistare un posto tra le sei coppie finaliste. Nonostante ciò non bisognerà assolutamente abbassare la guardia. Gli atleti delle Fiamme Oro infatti devono necessariamente cancellare la prova opaca del programma libero di Helsinki, in cui hanno avuto qualche problema di troppo sugli elementi di salto in parallelo e sui lanciati. Con la grande maestria che li contraddistingue nei sollevamenti, nelle spirali e in tutti gli elementi di coppia in generale, gli azzurri cercheranno inoltre di alzare l’asticella superando il primato stagionale attuale di 185.77.



Nella sempre insidiosa tappa russa, Della Monica-Guarise si scontreranno principalmente con le coppie di casa: prima su tutte quella formata dai Vice Campioni del Mondo Evgenia Tarasova-Vlamidir Morozov, favoriti assoluti, ma anche quella dei giovanissimi Campioni Mondiali in carica Junior Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, apparsi davvero in grande forma nella tappa finlandese dove hanno presentato un programma libero di particolare fattura tecnica. Da non sottovalutare inoltre la terza coppia russa Alisa Efimova-Alexander Korovin e gli americani Ashley Cain-Timothy Leduc, rispettivamente secondi e terzi classificati a Skate America.

Nicole e Matteo scenderanno sul ghiaccio della Megasport Arena venerdì alle 16:30 per lo short program. Il secondo segmento di gara è previsto sabato a partire dalle ore 15:30 (entrambe le ore indicate sono quelle italiane).

