Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci 2018-2019: date, programma, orari e tv

Mancano ormai pochi giorni al via della Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci, che comincerà ufficialmente venerdì 16 novembre con le qualificazioni maschili del HS134 di Wisla. Il favorito indiscusso per la Sfera di Cristallo è il polacco Kamil Stoch, dominatore assoluto della passata stagione, ma non mancano degli avversari che possono contrastarlo nella classifica generale, come la pattuglia norvegese, il tedesco Andreas Wellinger e l’austriaco Stefan Kraft.. La Coppa del Mondo maschile si aprirà in Polonia e si chiuderà il 24 marzo a Planica, in Slovenia, con una gara di volo, mentre i Mondiali di Seefeld (in cui si svolgeranno anche le gare femminili) si disputeranno dal 19 febbraio al 3 marzo 2019.

Nel settore femminile si comincerà il 30 novembre con l’HS98 di Lillehammer mentre si chiuderanno i battenti il 25 marzo dopo l’HS102 di Chaikovsky, in Russia. La detentrice della Sfera di Cristallo è la norvegese Maren Lundby, che si è imposta l’anno scorso interrompendo il dominio giapponese di una Sara Takanashi che quest’anno va a caccia della sua quinta Coppa del Mondo. La copertura televisiva della Coppa del Mondo di salto con gli sci verrà garantita da Eurosport, che trasmetterà le gare in diretta o in differita a seconda della loro programmazione, mentre sulla piattaforma streaming di Eurosport Player sarà disponibile la diretta di tutte le gare.



COPPA DEL MONDO MASCHILE

Sab. 17/11/18 – Team HS134 Wisla (Pol)

Dom. 18/11/18 – HS134 Wisla (Pol)

Sab. 24/11/18 – HS142 Ruka (Fin)

Dom. 25/11/18 – HS142 Ruka (Fin)

Sab. 01/12/18 – HS134 Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 02/12/18 – HS134 Nizhny Tagil (Rus)

Sab. 08/12/18 – Team mista HS142 Titisee-Neustadt (Ger)

Dom. 19/12/18 – HS142 Titisee-Neustadt (Ger)

Sab. 15/12/18 – HS137 Engelberg (Svi)

Dom. 16/12/18 – HS137 Engelberg (Svi)

Dom. 30/12/18 – Quattro Trampolini – HS137 Oberstdorf (Ger)

Mar. 01/01/18 – Quattro Trampolini – HS142 Garmisch (Ger)

Ven. 04/01/18 – Quattro Trampolini – HS130 Innsbruck (Aut)

Dom. 06/01/18 – Quattro Trampolini – HS140 Bischofshofen (Ger)

Sab. 12/01/19 – HS134 Liberec (Cze)

Dom. 08/01/19 – HS134 Liberec (Cze)

Sab. 19/01/19 – Team HS134 Zakopane (Pol)

Dom. 20/01/19 – HS134 Zakopane (Pol)

Sab. 27/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Dom. 28/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Sab. 02/02/19 – Voli – HS235 Oberstdorf (Ger)

Dom. 03/02/19 – Voli – HS235 Oberstdorf (Ger)

Sab. 09/02/19 – Team HS130 Lahti (Fin)

Dom. 10/02/19 – HS130 Lahti (Fin)

Sab. 16/02/19 – HS145 Willingen (Svi)

Dom. 17/02/19 – HS145 Willingen (Svi)

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2019 – Mondiali di Seefeld (Aut)

Sab. 09/03/19 – Raw Air Tournament – Team HS134 Oslo (Nor)

Dom. 10/03/19 – Raw Air Tournament – HS134 Oslo (Nor)

Mar. 12/03/19 – Raw Air Tournament – HS138 Lillehammer (Nor)

Gio. 14/03/19 – Raw Air Tournament – HS138 Trondheim (Nor)

Sab. 16/03/19 – Raw Air Tournament – Voli Team HS240 Vikersund (Nor)

Dom. 17/03/19 – Raw Air Tournament – Voli HS240 Vikersund (Nor)

Ven. 22/03/19 – Voli – HS240 Planica (Slo)

Sab. 23/03/19 – Voli – Team HS240 Planica (Slo)

Dom. 24/03/19 – Voli – HS240 Planica (Slo)

COPPA DEL MONDO FEMMINILE

Ven. 30/11/18 – HS98 Lillehammer (Nor)

Sab. 01/12/18 – HS98 Lillehammer (Nor)

Dom. 02/12/18 – HS140 Lillehammer (Nor)

Sab. 08/12/18 – Team mista HS142 Titisee (Ger)

Dom. 09/12/18 – HS100 Titisee (Ger)

Sab. 15/01/18 – HS100 Premanon (Fra)

Dom. 16/01/18 – HS100 Premanon (Fra)

Sab. 12/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Dom. 13/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Ven. 18/01/19 – HS102 Zao (Chn)

Sab. 19/01/19 – Team HS102 Zao (Chn)

Dom. 20/01/19 – HS102 Zao (Chn)

Sab. 26/01/19 – HS97 Rasnov (Rom)

Dom. 27/01/19 – HS97 Rasnov (Rom)

Sab. 02/02/19 – HS90 Hinzenbach (Aut)

Dom. 03/02/19 – HS90 Hinzenbach (Aut)

Ven. 08/02/19 – HS94 Ljubno (Slo)

Sab. 09/02/19 – Team HS94 Ljubno (Slo)

Dom. 10/02/19 – HS94 Ljubno (Slo)

Sab. 16/02/19 – HS137 Oberstdorf (Ger)

Dom. 17/02/19 – HS137 Oberstdorf (Ger)

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2019 Mondiali Seefeld (Aut)

Dom. 10/03/19 – Raw Air Tournament – HS134 Oslo (Nor)

Mar. 12/03/19 – Raw Air Tournament – HS138 Lillehammer (Nor)

Gio. 14/03/19 – Raw Air Tournament – HS140 Trondheim (Nor)

Sab. 16/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS100 Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 17/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS100 Nizhny Tagil (Rus)

Sab. 23/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS102 Chaikovsky (Rus)

Dom. 24/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS102 Chaikovsky (Rus)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com