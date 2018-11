Pattinaggio artistico, Pattinaggio artistico, Grand Prix Internationaux de France 2018: il calendario e gli orari delle gare. Programma e tv

Tutto pronto al Polesud di Grenoble, stadio del ghiaccio che da domani ospiterà l’ultima tappa del Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico, gli Internationaux De France.

Malgrado non sia prevista la presenza di atleti azzurri, sarà interessantissimo seguire l’ultimo atto di qualificazione del circuito prima delle Finali di Vancouver (Canada), in programma dal 6 al 9 dicembre. Scenderanno infatti sul ghiaccio atleti di altissimo profilo come Rika Kihira ed Evgenia Medvedeva nel singolo femminile, Nathan Chen e Bojang Jin nel maschile. I colori di casa saranno inoltre ben rappresentati dalla coppia di artistico Vanessa James e Morgan Ciprès e dai danzatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, all’esordio in stagione dopo il piccolo infortunio subito la settimana prima dell’NHK Trophy 2018.



Si potrà guardare l’intero evento live tramite il feed ISU disponibile su Eurosport Player. Per ciò che concerne la copertura televisiva, sono previsti due collegamenti in diretta su Eurosport 2 venerdì alle 16:45 (rhythm dance) e alle 18:15 (short femminile). Come di consueto è in programma inoltre l’approfondimento della tappa lunedì alle 19:30, sempre su Eurosport 2. Le stesse gare citate saranno disponibili in chiaro su Raisport, canale 57 del digitale terrestre, dove è in programma anche una diretta per la free dance sabato a partire dalle ore 16:40. I palinsesti sono soggetti a variazioni.

Riportiamo sotto il programma completo della competizione:

Venerdì 23 novembre

15:00 Short program individuale maschile

16:55 Rhythm dance danza sul ghiaccio

18:35 Short program individuale femminile

20:30 Short program coppie di artistico

Sabato 24 novembre

13:50 Free program individuale maschile

16:05 Free dance danza sul ghiaccio

19:00 Free program individuale femminile

21:10 Free program coppie di artistico

Domenica 25 novembre

14:30 Exhibition Gala

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo