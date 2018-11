Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: spettacolo nello short femminile. Elizaveta Tuktamysheva in prima posizione, vicinissima Satoko Miyahara

L’impianto Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone) sta ospitando questa settimana la quarantesima edizione dell’NHK Trophy, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

In una gara di alta caratura, Elizaveta Tuktamysheva si è imposta dopo lo short program femminile. L’atleta russa allenata da Alexei Mishin è stata autrice di un programma tecnicamente perfetto, caratterizzato dalla bella esecuzione del triplo axel (valutato con un buon grado di esecuzione), dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e dal triplo lutz, quest’ultimo realizzato con bonus in quanto ultimo elemento di salto. Raccogliendo livello 3 nella trottola flying sit e nella serie di passi e livello 4 nelle due trottole layback e combinata con cambio di piede, la pattinatrice ha guadagnato il primato personale di 76.17, suddiviso in 43.18 (tecnico) e 32.99 (componenti del programma).

Lontana di soli 9 centesimi si è piazzata in seconda posizione provvisoria la padrona di casa Satoko Miyahara, protagonista di una prova notevole in cui, oltre ad atterrare con grande qualità la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il doppio axel e il triplo rittberger, si è particolarmente distinta per l’esecuzione delle trottole, di cui l’ultima, la layback (livello 4), è stata valutata con +5 da otto giudici su 9. Con il miglior riscontro sulle componenti del programma, l’atleta medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Mondiali ha ottenuto il primato stagionale di 76.08 (40.33, 35.75), distanziando di sei punti abbondanti la compagna di squadra Mai Mihara, artefice anche lei di una grande performance valutata 70.38 (37.70, 32.68) macchiata esclusivamente da una piccola sbavatura sul triplo toeloop in combinazione con il triplo lutz chiamato sottoruotato dal pannello tecnico.



La terza atleta nipponica in gara, Rika Kihira, si è classificata in quinta posizione con 69.59 (38.40, 32.19) dopo essere caduta nel triplo axel, elemento straordinariamente eseguito durante le fasi di warm up. Il programma libero è previsto per sabato 10 novembre a partire dalle 8:40 (ora italiana).

CLASSIFICA SHORT INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: ISU Figure Skating