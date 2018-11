Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: Posillipo solo in vetta, vittorie di misura per Ortigia, Trieste e Napoli

Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto.

Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla vincente di Sport Management-Brescia. Tre vittorie di misura negli altri tre incontri disputati: l’Ortigia passa a Savona per 9-10, mentre il Trieste batte la Roma per 8-7 ed il Napoli ha la meglio sul Bogliasco per 9-8. Le tre squadre vittoriose salgono a quota 6 in classifica.

Risultati 4^ Giornata

sabato 3 novembre 2018

15:00 R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 9-10

18:00 PALLANUOTO TRIESTE – ROMA NUOTO 8-7

18:00 S.S. LAZIO NUOTO – C.N. POSILLIPO 7-14

20:00 C.C. NAPOLI – BOGLIASCO BENE 9-8

lunedì 5 novembre 2018

20:00 R.N. FLORENTIA – IREN GENOVA QUINTO Firenze – Piscina “G. Nannini”

mercoledì 7 novembre 2018

15:00 PRO RECCO N e PN – NUOTO CATANIA Sori (GE) – Piscina Comunale

20:30 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – A.N. BRESCIA Busto Arsizio (VA) – Piscine Manara

Classifica

Squadra Pt G V N P GF GS Posillipo 12 4 4 0 0 39 19 Brescia 9 3 3 0 0 42 9 Sport Management 9 3 3 0 0 42 18 Pro Recco 6 3 2 0 1 31 16 Quinto 6 3 2 0 1 25 24 Trieste 6 4 2 0 2 36 36 Ortigia 6 4 2 0 2 34 32 Napoli 6 4 2 0 2 29 37 Lazio 4 4 1 1 2 33 46 Florentia 3 3 1 0 2 15 24 Roma 3 4 1 0 3 25 44 Savona 3 4 1 0 3 24 45 Bogliasco 1 4 0 1 3 29 45 Catania 0 3 0 0 3 15 24













Foto: Claudio Bosco Live Photo Sport