Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata

La terza giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica.

La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti pesantissimi per quanto concerne la zona retrocessione, e con l’incontro tra Milano e Torre del Grifo, che dovrebbe sorridere alla formazione meneghina, ancora a quota zero.

Alle ore 18.00 ci sarà la sfida tra Bogliasco e Florentia, che molto rivelerà su chi potrà ambire alla Final Six e chi dovrà guardarsi le spalle per non incappare nella zona calda della graduatoria. Spazio infine alle due partite di cartello della tornata: a Roma il Catania cercherà di rimanere a punteggio pieno, così come farà il Padova, ma col vantaggio del fattore campo, contro il Rapallo.

Si tratta della sfida incrociata tra le due big del nostro campionato e le due formazioni che aspirano a raggiungere il livello di patavine ed etnee: qualora dovessero vincere le squadre che lo scorso anno si sono contese lo scudetto in finale, sarà nuovamente fuga a due in vetta alla classifica.

Di seguito programma e classifica della Serie A1 di pallanuoto femminile:

Programma 3^ Giornata – sabato 3 novembre 2018:

15:00 F&D H2O – C.S.S. VERONA Anzio (RM) – Piscina Comunale

15:00 KALLY N.C. MILANO – TORRE DEL GRIFO VILLAGE Milano – Piscina “R. Cozzi”

18:00 BOGLIASCO BENE – R.N. FLORENTIA Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

18:00 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE RM Ostia – Centro Federale “Polo Natatorio”

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO Padova – Piscina C.S. Plebiscito

Classifica dopo la 2^ Giornata:

Squadra Pt G V N P GF GS Catania 6 2 2 0 0 42 7 Padova 6 2 2 0 0 29 7 Rapallo 4 2 1 1 0 23 12 Roma 4 2 1 1 0 13 11 Bogliasco 3 2 1 0 1 19 20 Florentia 3 2 1 0 1 12 11 Verona 3 2 1 0 1 17 20 Milano 0 2 0 0 2 10 24 F&D H2O 0 2 0 0 2 5 29 Torre del Grifo 0 2 0 0 2 8 37













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni