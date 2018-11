Pallanuoto femminile, il Setterosa sbanca Eindhoven nella prima uscita. Il primo posto non è più una chimera

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile ha iniziato come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa ha espugnato Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Nell’altra gara del Gruppo B l’Ungheria ha battuto per 13-4 la Francia, condividendo così la vetta con le azzurre.

Il Setterosa ha messo in acqua quella grinta e quel mordente che erano mancati nelle gare più tirate nella scorsa stagione: certamente una marcia in più è dovuta, dopo una stagione travagliata, all’innesto in pianta stabile di Izabella Chiappini, ieri a segno con una doppietta. La brasiliana naturalizzata italiana potrà essere la leader della nostra selezione sulla strada, appena iniziata, verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Certamente ieri il gruppo ha retto con la testa, soprattutto dopo il passaggio a vuoto nel secondo periodo, quando le campionesse d’Europa sono scappate sul +2, senza subire reti per circa 13′. Al rientro in acqua l’Italia è apparsa trasformata, divenendo cinica in avanti ed invalicabile in difesa: Giulia Gorlero si è prodotta in diverse parate di rilievo, rispondendo al parziale Orange con oltre 15′ di imbattibilità.

Finalmente l’Italia ha vinto una gara di carattere, ora ad inizio dicembre ci sarà una ghiotta occasione: le azzurre riceveranno l’Ungheria e potranno sfruttare il fattore campo per cercare una vittoria che sarebbe molto importante in ottica primo posto nel girone, che significherebbe accesso diretto alle semifinali.

L’Europa Cup assegnerà tre posti nella Super Final di World League, rassegna che mette in palio il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e davvero ad un Setterosa in palla come quello visto ad Eindhoven nulla è precluso. L’onda azzurra partita ieri punta diritta verso il Giappone.













