Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: Olanda-Italia. Programma, orari e tv

Parte la rincorsa del Setterosa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile inizia in Olanda il percorso in Europa Cup nel Girone B, che comprende anche Ungheria e Francia. Le prime tre passeranno alla Final Six, con la prima direttamente in semifinale e le altre due ai quarti.

Le prime tre accederanno alla Super Final di Europa League, che garantirà alla vincitrice il pass per i Giochi Olimpici. Il cammino delle ragazze del CT Fabio Conti scatta ad Eindhoven, dove martedì 6 alle ore 20.00 il Setterosa scenderà in acqua contro l’Olanda. La gara sarà visibile su FINA TV come accaduto per il Settebello in Montenegro.

Di seguito il programma completo della sfida.

Europa Cup femminile

Girone B – 1a giornata

Martedì 6 novembre ore 20.00

Olanda-Italia

diretta streaming su FINA TV













Foto: Daniela Bolla