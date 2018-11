Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018-2019: Olanda-Italia sarà van der Sloot contro Chiappini

Oggi l’Italia della pallanuoto femminile farà il suo esordio in Europa Cup: l’impegno sarà subito di quelli ostici, contro l’Olanda campione d’Europa in carica, con cui le azzurre hanno però pareggiato nella fase a gironi dell’ultima rassegna continentale, prima di fermarsi ai quarti.

La gara si terrà ad Eindhoven alle ore 20.00 e sarà valida per la prima giornata della fase a gironi, al termine della quale le prime tre andranno alla Final Six, che assegnerà tre pass per la Super Final di World League. Iniziare col piede giusto però sarebbe di fondamentale importanza.

In terra olandese si riproporrà lo scontro visto sabato in vasca in Serie A1 a Roma tra le padrone di casa ed il Catania: Catharina van der Sloot da una parte e Izabella Chiappini dall’altra cercheranno di guidare le due Nazionali alla vittoria. Per il Setterosa potrebbe esserci, oltre all’esordio dell’italo-brasiliana, anche quello della millennial Lucrezia Cergol.

Il CT Fabio Conti ha dichiarato al sito federale: “Ripartiamo dall’Olanda e da un avversario importante e di caratura internazionale, essendo campione d’Europa: un test che ci farà capire già a che punto stiamo. Sono ottimista perché le ragazze stanno bene e il gruppo è come sempre molto unito. Apriamo da Eindhoven la seconda parte del quadriennio olimpico che porta verso Tokyo 2020, adesso gli obiettivi a breve scadenza sono la conquista della Final Six e possibilmente l’accesso all’ultima fase della World League. Il clou ovviamente della stagione sono i Mondiali di Gwangiu in Corea“.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla