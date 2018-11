Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018-2019: Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti: “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze”

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti.

Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno dimostrato grande caparbietà, dopo un piccolo passaggio a vuoto nel secondo tempo, e voglia di vincere contro un avversario molto forte fisicamente“.

Conti guarda già al futuro: “E’ un bel punto di ripartenza per una stagione che si preannuncia lunga e avvincente: questa sera voglio guardare agli aspetti positivi che ci trasmettono molta fiducia per il futuro; poi analizzeremo, con calma, anche le cose che sono andate meno bene“.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: katacarix / Shutterstock.com