Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018-2019: le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato

Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana.

L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le azzurre hanno pareggiato con le orange nell’ultima manifestazione continentale, mentre l’Ungheria è la formazione che ai quarti ha fatto fuori il Setterosa nella medesima kermesse: raggruppamento equilibrato dunque, e primeggiare non sarà semplice.

L’Italia inizierà in Olanda, sfiderà in casa l’Ungheria e poi andrà in Francia, prima di ripetere ovviamente le sfide nel girone di ritorno a campi invertiti ma non nello stesso ordine. Vincere il raggruppamento sarebbe fondamentale per andare direttamente in semifinale, e cioè ad un passo dai tre gradini del podio che consegneranno il pass per la Super Final di World League.

Le olandesi avranno la principale bocca da fuoco nella “catanese” Catharina van der Sloot, che nell’ultima uscita di campionato ha siglato una tripletta fondamentale per la vittoria in casa della Roma: si riproporrà la sfida con Izabella Chiappini. Nell’altra sfida della prima giornata Ungheria-Francia, con le magiare favorite.

Di seguito il calendario completo del Gruppo B

1a giornata

UNGHERIA-FRANCIA

OLANDA-ITALIA

2a giornata

ITALIA-UNGHERIA

FRANCIA-OLANDA

3a giornata

FRANCIA-ITALIA

OLANDA-UNGHERIA

4a giornata

FRANCIA-UNGHERIA

ITALIA-OLANDA

5a giornata

ITALIA-FRANCIA

UNGHERIA-OLANDA

6a giornata

UNGHERIA-ITALIA

OLANDA-FRANCIA













Foto: Daniela Bolla