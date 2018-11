Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della quinta giornata. Big match all’Orizzonte Catania

C’era davvero tanta attesa per questo sabato di grande pallanuoto col campionato femminile di A1: si è svolta infatti la quinta giornata, che vedeva in programma il big match tra Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. In un incontro davvero molto equilibrato a spuntarla sono state le siciliane per 8-7: con questo successo sulle scudettate. le sicule volano in vetta solitaria. Alle loro spalle proprio le rivali padovane, mentre più indietro ci sono il Rapallo e la SIS Roma. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e la classifica aggiornata.

Quinta giornata

Rapallo Pallanuoto-CSS Verona 9-8

F&D H2O-RN Florentia 8-10

Bogliasco Bene-Torre del Grifo 17-7

Plebiscito PD-L’Ekipe Orizzonte 7-8

SIS Roma-Kally NC Milano 12-10

Classifica

Orizzonte 15 Plebiscito 12 Rapallo 10 Sis Roma 10 Bogliasco 7 Florentia 7 N.C. Milano 6 Css Verona 6 Torre del Grifo 0 F&D H20 0













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Marco D’Alò