Pallanuoto, Europa Cup 2018: colpaccio del Setterosa in Olanda! Grande debutto per Izabella Chiappini

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Sugli scudi Bianconi, Chiappini e Garibotti, autrici di una doppietta a testa, e Gorlero, che si mette in mostra con grandi parate nella seconda metà della sfida.

Nel primo quarto difese allegre e punteggio altissimo: si segnano infatti tante reti quante ne verranno messe a referto nei restanti 24 minuti. Apre Sevenich per le padrone di casa, risponde l’italo-brasiliana Chiappini, che bagna al meglio l’esordio con l’Italia dopo una stagione molto travagliata. Nuovo vantaggio delle Orange con Nijhuis, impatta in superiorità Garibotti. Il testa a testa continua: nuova rete olandese in superiorità con van der Sloot, Picozzi pareggia sempre in situazione di sette contro sei. Primo vantaggio azzurro ad opera di Bianconi, impatta ancora Nijhuis prima del primo intervallo, a cui si arriva sul 4-4.

Nel secondo periodo arriva il primo strappo della gara, ed è di marca olandese: van der Sloot a metà tempo e Wolves prima del riposo lungo portano le padrone di casa sul 6-4, mentre le azzurre non riescono ad andare in gol. Strigliata di Conti a metà gara, nella terza frazione torna in acqua un Setterosa trasformato: Gorlero diventa insuperabile, parando di tutto, l’Italia rientra con i gol di Garibotti e Queirolo e poi mette la freccia con la rete, pesantissima, di Tabani.

Nell’ultimo tempo l’Italia continua a macinare gioco e Chiappini infila la rete del +2. Non è finita: Bianconi trova in superiorità la rete del 6-9 che chiude la contesa a 1’41” dal termine. Poco dopo van der Sloot segna la rete del 7-9 ma all’Olanda resta solo un possesso palla e così l’Italia può agevolmente controllare e portare a casa tre punti di platino in ottica primo posto nel girone, che vorrebbe dire passaggio diretto in semifinale. Ricordiamo che l’Europa Cup mette in palio tre pass per le Super Final di World League, rassegna che assegnerà un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Olanda-Italia 7-9

Olanda: Aarts, Voorvelt, Van Toorn, Van Der Sloot 3, Wolves 1, Stomphorst, Nijhuis 2, Sevenich 1, Keuning, Koolhaas, Van De Kraats, Sleeking, Koenders. All.: Havenga.

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 2, Avegno, Queirolo 1, Aiello, Picozzi 1, Bianconi 2, Emmolo, Palmieri, Cergol, Chiappini 2, Lavi. All.: Conti.

Arbitri: Dreval (Rus) e Jaumandreu (Esp)

Note: Parziali 4-4, 2-0, 0-3, 1-2 Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Olanda 2/7 e Italia 3/8. Spettatori 400 circa. Ammonito per proteste il coach Conti (I) a 3’11 del terzo tempo.













Foto: Daniela Bolla