Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: il Settebello sfida la Francia. Rosa classica per Campagna, c’è però qualche novità

Secondo appuntamento per l’Europa Cup 2018-2019 per il Settebello. La manifestazione continentale, che sarà fondamentale per provare a volare alla World League (dove si assegnerà un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020), entra nel vivo con gli azzurri che, dopo la sconfitta ai rigori dell’esordio con il Montenegro, vanno a caccia di una vittoria alla piscina Felice Cascione di Imperia contro la Francia.

Questi i convocati di Sandro Campagna per l’appuntamento: Marco Del Lungo e Zeno Bertoli (AN Brescia), Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Andrea Fondelli e Cristiano Mirarchi (Sport Management), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Francesco Massaro, Guillermo Molina Rios e Alessandro Velotto (Pro Recco), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto).

La rosa è quella classica, con i punti cardine che rimangono gli stessi: il portiere Marco Del Lungo, i già medagliati olimpici Andrea Fondelli, Francesco Di Fulvio, Alessandro Velotto e Matteo Aicardi, oltre ai nuovi azzurri Gonzalo Echenique e Guillermo Molina. Ci sono però alcune novità per l’appuntamento in terra ligure, come detto anche dallo stesso Campagna: “Abbiamo organizzato un collegiale di preparazione anche nell’ottica di nuove valutazioni. Questi appuntamenti stagionali mi consentono di allargare la base, inserire gradualmente atleti che si sono messi in evidenza nei propri club ed eventualmente verificarne i progressi in un clima stressante emotivamente per la necessità di conseguire il risultato”.

Assenti Valentino Gallo, Pietro Figlioli (entrambi per scelta tecnica) e Michael Bodegas (per infortunio), oltre al secondo portiere Gianmarco Nicosia. Spazio a Zeno Bertoli, comunque ormai una costante con la calottina azzurra, Edoardo Di Somma, Cristiano Mirarchi e Luca Damonte, tutti protagonisti in questo inizio di stagione con la Sport Management. Ci sono alcuni nomi nuovi: i portieri De Michelis e Massaro (il primo 19 anni, il secondo 20), oltre al giovanissimo centroboa Spione.













