Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14

Il CT della Nazionale maschile di pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e squalificato.

La novità principale per il Settebello riguarda l’inserimento di Francesco De Michelis e Matteo Spione della Roma: il primo si giocherà il posto di secondo portiere con Francesco Massaro, mentre il secondo dovrà lottare per non essere l’altro giocatore tagliato per arrivare alla selezione che prenderà parte alla gara. Ancora out l’infortunato Michael Bodegas.

Di seguito l’elenco completo dei 14 convocati:

Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia)

Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Andrea Fondelli e Cristiano Mirarchi (Sport Management)

Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Francesco Massaro, Guillermo Molina Rios e Alessandro Velotto (Pro Recco)

Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto).













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix shutterstock.com