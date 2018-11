Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: dominio del Settebello ad Imperia, Francia battuta 12-3

Vittoria convincente per il Settebello nella seconda uscita ufficiale stagionale. In quel di Imperia gli azzurri si impongono per 12-3 sulla Francia nel secondo incontro di Europa Cup 2018-2019. Fondamentale il successo con un risultato rotondo: Aicardi (protagonista di giornata con il ruolo da capitano da ricoprire praticamente a “casa sua”) e compagni infatti si giocano (molto probabilmente, visto che i francesi sembrano essere intenzionati ad organizzare le finali) il pass per la fase successiva, riservato alla prima squadra del raggruppamento, con il Montenegro, che all’esordio ha battuto in casa gli azzurri ai rigori. Sarà ovviamente decisivo lo scontro diretto nel Bel Paese. Convincente, nonostante il periodo della stagione, la performance degli atleti italiani: contro un avversario non al livello della rosa tricolore sono buone le prove in entrambe le fasi di gioco. Molto bene anche il giovanissimo Matteo Spione, nome nuovo del Settebello.

La partita

A sbloccare il risultato è Willy Molina con un tap-in sotto misura su superiorità. Primo quarto devastante per il Settebello in entrambe le fasi di gioco: ad arrotondare il risultato ci pensano Francesco Di Fulvio, Luca Damonte e Zeno Bertoli. Anche nel secondo quarto è poker tricolore con Gonzalo Echenique, Molina (su rigore), capitan Matteo Aicardi ed Alessandro Velotto. A sbloccare il tabellino per i transalpini ci pensa Blary. Dopo il fischio di metà gara abbassa i ritmi il Settebello, mentre si alza la voce di Sandro Campagna, mai domo. Il terzo quarto è in favore della Francia: a segno Saudadier e Crousillat, mentre per gli azzurri la doppietta personale di Aicardi in superiorità. L’ultimo parziale torna in mano agli atleti di Campagna: Echenique, Damonte e Di Fulvio allo scadere timbrano il 12-3 finale.

Italia-Francia 12-3

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Molina Rios 2, E. Di Somma, Spione, Velotto 1, Damonte 2, Echenique 2, Mirarchi, Aicardi 2, Bertoli 1, Massaro. Coach. Campagna

Francia: Garsau, Saudadier 1, Mustur, Kashz, Blary 1, Muntambayi, Crousillat 1, Crosetti, Monneret, Canonne, Bachelier, Lepoint, Dubois. Coach. Vukanic

Arbitri: Savinovic (cro), Gomez (esp)

Note:

Parziali 4-0, 4-1, 1-2, 3-0

Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 4/7, Francia 0/4. Spettatori 1000 circa. Dubois (F) entra a inizio quarto tempo. Italia con 12 giocatori a referto. Delegato: Molnar (Hun). In tribuna il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. Nell’intervallo lungo i piccoli atleti della RN Imperia sfilano a bordovasca con un lungo striscione che inneggia a “Genova nel Cuore”.













