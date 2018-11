Pallanuoto, Champions League 2018-2019: Sport Management-Szolnoki 7-5. Mastini in testa a punteggio pieno

I Mastini continuano a mordere anche in Champions League: nella seconda giornata della fase a gironi la Sport Management batte i magiari dello Szolnoki per 7-5 e si issa in testa al raggruppamento a quota sei punti. Per la compagine italiana un’altra vittima illustre dopo i campioni in carica dell’Olympiacos all’esordio.

Nella prima frazione partono meglio gli ospiti, in gol dopo appena 29″ con Angyal, e bravi a raddoppiare dopo 1’17” con Zalanki. I Mastini però non si perdono d’animo e ribaltano la situazione: in due minuti e mezzo vanno in gol Drasovic, Luongo e Damonte per il 3-2 casalingo. Dopo 4′ scoppiettanti non si segna più fino al primo intervallo.

Nel secondo quarto continua il digiuno dal gol e a romperlo, dopo 10′ esatti dall’ultima marcatura, sono gli ospiti con Jansik a 1’48” per il 3-3. Non è finita: Luongo a 1’11” sigla l’unico gol in superiorità numerica dell’intero incontro e manda le squadre al secondo intervallo sul 4-3.

Nel terzo periodo arriva il momento più complicato per i Mastini: Aleksic trova subito il pari, poi firma il sorpasso su rigore a 6’07”. A 4’58” altro penalty per gli ospiti, ma Prlainovic sbaglia: è il segnale per la rimonta. Fondelli trova subito il 5-5, poi Mirarchi a 3’08” manda le due formazioni all’ultimo intervallo sul 6-5.

Gli ultimi otto minuti sono per cuori forti: non si segna a lungo, con gli ospiti che per due volte falliscono la superiorità che poteva valere l’aggancio. A 1’21” dal termine è Alesiani a dare il +2 ai Mastini, che nel finale controllano gli assalti disperati degli ungheresi ed incamerano altri tre punti pesantissimi in ottica qualificazione alla Final Eight.













