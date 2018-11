Pallanuoto, A1 2018-2019: risultati e classifica della settima giornata. L’AN Brescia non si ferma più

Sempre più leader del campionato di pallanuoto di A1 l’AN Brescia. Per i lombardi nella settima giornata arriva il settimo successo: c’è ovviamente la vetta solitaria in graduatoria dopo il trionfo in trasferta a Bogliasco. Una sola inseguitrice, ovviamente la Pro Recco: i campioni d’Italia in carica non si fermano e vincono senza nessun problema a valanga sulla Lazio. Stop invece ancora per il Posillipo dopo l’inizio devastante: pareggio con l’RN Savona. Vince la BPM Sport Management addirittura venti reti in trasferta a Trieste. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Settima giornata

Pro Recco-Lazio Nuoto 16-1

Nuoto Catania-CC Napoli 11-8 trasmessa su Waterpolo Channel

CN Posillipo-RN Savona 7-7

Pallanuoto Trieste-Sport Management 5-20

Roma Nuoto-RN Florentia 9-10

Bogliasco Bene-AN Brescia 5-15

Iren Genova Quinto-CC Ortigia 9-11

Classifica

Brescia 21 Pro Recco 18 Posillipo 16 Sport Management 15 Florentia 12 Savona 10 Ortigia 9 Pallanuoto Trieste 9 Quinto 9 Roma Nuoto 9 Lazio 7 Canottieri Napoli 6 Catania 3 Bogliasco 1













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Renzo Brico