Highlights Juventus-SPAL 2-0, il VIDEO e i gol della partita. Cristiano Ronaldo e Mandzukic risolvono la partita

La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico grazie ai gol Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic: CR7 la sblocca al 28′ facendosi trovare preparato in area per deviare una punizione di Pjanic, il croato raddoppia al 60′ ribattendo in rete la respinta di Gomis su tiro di Douglas Costa. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-SPAL 2-0.

GOL CRISTIANO RONALDO (1-0):

GOL MANDZUKIC (2-0):

CLICCA QUI PER HIGHLIGHTS E SINTESI DI JUVENTUS-SPAL 2-0













Foto:Â Anton_Ivanov / Shutterstock