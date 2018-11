Basket femminile, 7a giornata Serie A1 2018-2019: Venezia a Battipaglia, scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari

Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre.

La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di stagione perfetto e rimanere a punteggio pieno. Sulla carta poche possibilità per la formazione campana, che nell’ultima giornata è stata sconfitta e raggiunta a quota 2 punti da Empoli. Partita più insidiosa per Schio che accoglie in casa Lucca. Le campionesse italiane in carica si sono rilanciate nello scorso turno grazie al bel successo a Napoli e cercheranno di mantenere la seconda posizione. La formazione toscana è reduce dalla convincente vittoria su Sesto San Giovanni che l’ha allontanata dalle retrovie della classifica.

La sfida più attesa è sicuramente quella tra Broni e San Martino di Lupari, appaiate a quota 8 punti al terzo posto in classifica. La formazione lombarda arriva da due vittorie consecutive contro Empoli e Torino, trascinata dalla serba Nikolina Milic e dall’azzurra Laura Spreafico. La squadra veneta ha dato prova di solidità tornando al successo contro Ragusa e dimostrando di poter essere competitiva anche senza Caterina Dotto. Fondamentali per San Martino di Lupari saranno le prestazioni delle due statunitensi Adrienne Webb e Tyaunna Marshall.



Proverà ad approfittare dello scontro diretto Napoli, terza squadra a quota 8 punti, impegnata nella trasferta di Vigarano. La formazione partenopea ha fallito il sorpasso ai danni di Schio nell’ultima giornata e tenterà di ripartire dalla sfida contro le emiliane, ottave a 4 punti. Nelle altre partite in programma Ragusa cercherà la quarta vittoria stagionale contro Empoli, che ha trovato la prima gioia in A1 contro Battipaglia. Scontro di bassa classifica infine tra Torino (reduce da cinque sconfitte consecutive) e Sesto San Giovanni, con le milanesi avanti di due punti al momento.

DOMENICA 25 NOVEMBRE

18.00 Iren Fixi Torino – Allianz Geas Sesto San Giovanni

18.00 Famila Wuber Schio – Gesam Gas&Luce Lucca

18.00 Elcos Broni – Fila San Martino di Lupari

18.00 Meccanica Nova Vigarano – Dike Basket Napoli

18.00 Treofan Givova Battipaglia – Umana Reyer Venezia

19.00 Passalacqua Ragusa – Use Scotti Rosa Empoli













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo