LIVE Pagelle Napoli-Psg, Champions League in DIRETTA: i voti della partita

PAGELLE NAPOLI-PSG

NAPOLI

Ospina 6: Non particolarmente impegnato in interventi miracolosi, attento su un paio di uscite insidiose.

Maksimovic 5,5: Quando viene puntato in uno contro uno da Neymar fa molta fatica a limitarlo ma rimane concentrato (venendo aiutato dai compagni) e svolge il suo compito di copertura e marcatura preventiva con diligenza.

Albiol 6: Le azioni del Napoli partono spesso dai suoi piedi, in marcatura è in difficoltà ma riesce a limitare le incursioni di Mbappè e Neymar

Koulibaly 6,5: Molto concentrato ed attento a mettere una pezza alle mancanze dei compagni di reparto, compie un paio di ottimi interventi su Neymar in area di rigore

Mario Rui 5,5: Commette qualche errore tecnico di troppo nei cross e viene sorpreso alle spalle da Meunier in un occasione.

Callejon 6: Consueta partita di grande sacrificio ed abnegazione, aiuta Maksimovic a contenere le sfuriate di Neymar sulla fascia con grande continuità.

Allan 6,5: Impone la sua estrema fisicità ed il suo temperamento per togliere il respiro ai centrocampisti parigini, offre anche ottima qualità nel palleggio.

Hamsik 6: Tiene il campo a cospetto di due avversari di livello assoluto come Verratti e Draxler senza sfigurare, si rende utile in appoggio durante il possesso palla ma non si inserisce con l’efficacia dei tempi migliori.

Fabian Ruiz 5,5: Meno sfavillante rispetto alle ultime uscite in campionato, non ha particolari occasioni per incidere nella partita ma fa buon filtro in fase di non possesso.

Insigne 6,5: Uno dei pochi capace di saltare l’uomo con continuità disarmante, accentra tutta la retroguardia avversaria su di sè per creare spazi a Mertens e agli inserimenti degli esterni.

Mertens 6: Si sacrifica per la squadra pressando i portatori di palla parigini, non ha grandi chance per mettere in difficoltà Buffon con le sue doti balistiche invidiabili.

All. Carlo Ancelotti 6

PSG (3-4-3): Buffon 6; Marquinhos 6, Thiago Silva 6, Kehrer 5.5; Meunier 6.5, Draxler 6, Verratti 6, Bernat 6; Neymar 6.5, Mbappé 6.5, Di Maria 5,5

