Napoli-Psg 1-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Pareggio fondamentale di Insigne

Il Napoli conquista un pareggio preziosissimo contro il Psg nel girone C di Champions League. Dopo il vantaggio firmato da Bernat, Lorenzo Insigne ha siglato la rete dell’1-1 su rigore. Un punto di platino, perché ai partenopei basterà ora battere in casa la Stella Rossa per approdare agli ottavi di finale.

HIGHLIGHTS NAPOLI-PSG 1-1

IL GOL DELL0 0-1 DI BERNAT

GOOOOOOL DEL PSG Bernat adelanta a la visita en el agregado! 45’ PSG 1- Napoli 0#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/YnRcxUYZqI — Cantina deporte (@cantinadeportee) November 6, 2018

IL GOL DELL’1-1 DI LORENZO INSIGNE SU RIGORE

L’INGRESSO IN CAMPO DELLE DUE SQUADRE

VIDEO NM – Napoli-Psg, urlo Champions da brividi al San Paolo! pic.twitter.com/ijEluYRtYH — Napoli Magazine (@napolimagazine) November 6, 2018

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS COMPLETI DELLA PARTITA SU SKY













