Pagelle Italia-Stati Uniti 1-0: Politano decisivo, Sensi il migliore, Lasagna si divora dei gol

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale che si è disputata a Gent (Belgio). Gli azzurri hanno creato tanto e sono riusciti a sbloccare la partita allo scadere. Di seguito le pagelle della nostra Nazionale.

PAGELLE ITALIA-STATI UNITI 0-0:

ITALIA:

SIRIGU: 6. Il nostro estremo difensore non viene praticamente mai impegnato, gli statunitensi non lo impensieriscono praticamente mai salvo al 64′ quando compie un buon intervento sul colpo di testa di Zimmerman.



EMERSON: 6,5. Discreta prestazione sulla fascia sinistra, spinge con una certa continuità e alza costantemente il baricentro mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria.

ACERBI: 6. Buona prova di sostanza nel cuore della difesa, si fa apprezzare per la volontà messa in campo.

BONUCCI: 6,5. Perentoria torre nel cuore della difesa, Pulisic e compagni non riescono a passare, il centrale riesce sempre a garantire sicurezza a tutto il reparto.

DE SCIGLIO: 6. Limita bene Moore e tenta anche qualche incursione sulla fascia destra. Prestazione di sostanza per il terzino che si fa sempre apprezzare con la maglia azzurra.

VERRATTI: 6,5. Crea tanto anche se è decisamente meno tonico rispetto alle prove con Portogallo e Polonia, da promuovere il feeling con Sensi. E’ lui a dettare l’azione che porta al gol di Politano.

SENSI: 7. Il migliore in campo di questa Italia, Mancini gli dà fiducia fin dal primo minuto e lui lo premia con una prestazione brillante nel cuore del centrocampo, crea moltissimo e si fa vedere anche in fase di interdizione. Ha sfruttato benissimo l’occasione, da riprovare in futuro.

BARELLA: 5,5. Viene confermato dopo la sfida contro il Portogallo ma questa sera ha faticato a prendere le misure a centrocampo

(GAGLIARDINI): S.V.

BERARDI: 6. Occasione importante nel tridente offensivo, ha la chance per mettere in difficoltà la difesa avversaria ma lo fa in maniera altalenante. Poteva fare di più.

(KEAN): 6. Esordio per il talentuoso attaccante che abbiamo già ammirato nelle categorie giovanili e con la Juventus, ha a disposizione metà della ripresa e trova modo di mettersi in luce con delle buone accelerazioni.

LASAGNA: 5. Sbaglia due gol a tu per tu con Horvath, due errori imperdonabili per un attaccante del suo calibro.

(POLITANO): 7. Segna il pazzesco gol della vitoria! La decide lui!

CHIESA: 5,5. Gioca in maniera un po’ troppa fumosa, ci si aspetta sempre qualcosa in più dalla sua freschezza atletica e dalla sua mobilità ma purtroppo questa sera non è emersa come contro il Portogallo. Lascia il campo nell’intervallo.

(GRIFO): 6,5. Ottimo esordio assoluto in Nazionale per l’attaccante dell’Hoffenheim che sfiora anche il gol con un gran tiro dalla distanza a metà del secondo tempo, prestazione confortante e da tenere presente in ottica futura.

USA:

Horvath 7,5; Carter-Vickers 5,5, Zimmerman 6, Long 5,5; Cannon 5,5 (Villafana 5,5), Delgado 5 (Trapp 5,5), Acosta 5 (Gall s.v), Moore 6; Pulisic 5 (Lletget s.v), Sargent 5,5 (Wood s.v.)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com