LIVE Pagelle Italia-Portogallo calcio, Nations League 2019 in DIRETTA: 0-0. I voti della partita in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale delle pagelle di Italia-Portogallo della Nations League di calcio: alle ore 20.45 si completerà il girone degli azzurri di Roberto Mancini, che sfideranno i lusitani al Meazza di Milano nella quinta giornata. Per gli italiani è fondamentale la vittoria per continuare a sperare nella vittoria del raggruppamento, mentre ai lusitani basterà il pari per la matematica certezza del primato. Serve spingere gli azzurri verso i tre punti per non rendere del tutto inutile Portogallo-Polonia di martedì 20, partita che a quel punto potrebbe ancora il girone.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Italia-Portogallo della Nations League di calcio: valutazioni in tempo reale, voto dopo voto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45.













ITALIA 6.5

Donnarumma sv: si sporca i guanti con una presa alta dopo 55′.

Florenzi 6.5: si inserisce bene dopo pochi minuti recuperando benissimo la palla e cercando, senza fortuna, la conclusione.

Bonucci 5: fischiato da una parte del pubblico, non si esprime al meglio anche per un iniziale problema fisico che però col passare dei minuti sembra passare.

Chiellini 6.5: gran chiusura su Bruma dopo una decina di minuti sul primo vero affondo dei lusitani.

Biraghi 6.5: esce alla distanza, salendo piano piano ed avanzando il raggio d’azione. Spina nel fianco degli avversari.

Verratti 6.5: dialoga molto bene con i compagni di reparto, soprattutto con Insigne ed Immobile, con cui ricostituisce il trio delle meraviglie di Pescara.

Jorginho 6.5: si destreggia bene in entrambe le fasi, anche se soffre un po’ quando i lusitani si chiudono in difesa facendo densità in mezzo al campo. Ferma con le cattive Bruma in avvio di ripresa e finisce sul taccuino dei cattivi.

Barella 7: uomo ovunque nei primi minuti, quando gli azzurri costruiscono la palla passa sempre dai suoi piedi.

Chiesa 7: cresce col passare dei minuti, la sua velocità mette in crisi i portoghesi che spesso devono ricorrere al fallo tattico.

Immobile 5: Molto mobile nei primi minuti, ma sciupa una grandissima occasione sulla respinta di Rui Partricio al 5′ Subito dopo sbaglia l’assist in area. Altra grande occasione sprecata al 35′.

Insigne 7: gran conclusione dopo appena 5′, chiamando ad una grande parata Rui Patricio.

CT Mancini 6.5: Italia aggressiva come non accadeva da tempo.

PORTOGALLO 5.5

Rui Patricio 6.5, Cancelo 6.5, Fonte 6, Ruben Dias 6, Mario Rui 6, William 5, Ruben Neves 5, Pizzi 5 (dal 68′ Jao Mario sv), Bernardo Silva 6, Bruma 6.5, André Silva 5. CT Santos 5.5.