Olimpiadi Invernali 2026, domani il referendum a Calgary. I sondaggi e le percentuali di favorevoli e contrari

Domani (martedì 13 novembre) ci sarà l’atteso referendum a Calgary sulla candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026. I cittadini canadesi saranno chiamati alle urne per decidere se appoggiare la candidatura e proseguire quindi il percorso olimpico, oppure ritirarsi. In quest’ultimo caso l’Italia, con il progetto Milano-Cortina, diventerebbe di fatto l’unica proposta credibile in piedi, visto le grandi difficoltà che sta riscontrando Stoccolma (Svezia).

Secondo i sondaggi la maggiorana della popolazione sarebbe contraria. In particolare la AFP riporta che un sondaggio effettuato dalla Canadian Broadcasting Corporation su 243 persone tra il 24 ottobre e il 3 novembre attesta che il 55% voterebbe no, il 35% sì, mentre il 10% era indeciso. Anche altre fonti locali riportano una tendenza generale contraria. Non ci resta quindi che attendere domani per scoprire il verdetto definitivo sulla candidatura di Calgary.













