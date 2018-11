Coni, Giancarlo Giorgetti annuncia: “La riforma sarà inserita nella legge di bilancio”

“La riforma del Coni sarà inserita nella legge di bilancio e approvata entro la fine dell’anno”. Questo l’annuncio di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riportato in anteprima da Prima Online. In queste ore ci sarà proprio un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per formalizzare la questione.

Nelle anticipazioni riportate sempre da Prima Online, si parla di provvedimenti per il semiprofessionismo e più in generale per le piccole realtà come l’istituzione delle “imprese sportive”, che saranno un punto di incontro tra il dilettantismo e le grandi società e il bonus Sport, che offrirà finanziamenti maggiori rispetto allo scorso anno. La legge comprenderà poi anche “il capitolo grandi eventi” e il riconoscimento dei “professionisti dello sport”, con istruttori e tecnici che avranno maggiori tutele.













