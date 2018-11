Tennis, Ranking WTA (12 novembre 2018): la Fed Cup non incide sulla classifica. Camila Giorgi resta al numero 26

La finale di Fed Cup, vista anche l’assenza della statunitense Sloane Stephens e delle ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova (convocata ma non scesa in campo) non muove nulla nella top ten mondiale del tennis femminile, con la romena Simona Halep certa da tempo di chiudere il 2018 al numero 1.

Top 10 WTA (Ranking al 12.11.2018)

1 Simona Halep (Romania) 6921

2 Angelique Kerber (Germania) 5875

3 Caroline Wozniacki (Danimarca) 5586

4 Elina Svitolina (Ucraina) 5350

5 Naomi Osaka (Giappone) 5115

6 Sloane Stephens (USA) 5023

7 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4630

8 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4465

9 Kiki Bertens (Olanda) 4335

10 Daria Kasatkina (Russia) 3415

Sempre Camila Giorgi l’unica azzurra tra le cento, al numero 26, mentre resta appena fuori Sara Errani, al 108° posto. Poco meglio della 200ma piazza altre tre azzurre: Martina Trevisan è al 187° posto, Martina Di Giuseppe è 191ma, mentre Jasmine Paolini è 195ma.

Italiane nelle 200 (Ranking al 12.11.2018)

26 Camila Giorgi 1800

108 Sara Errani 578

187 Martina Trevisan 315

191 Martina Di Giuseppe 310

195 Jasmine Paolini 305













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com