Olimpiadi Invernali 2016, domani Milano e Cortina presentano il progetto a Tokyo. La candidatura italiana cerca consensi

Domani sarà un giorno importante per la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo alle Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto verrà infatti ufficialmente presentato per la prima volta sulla scena internazionale: a Tokyo, capitale del Giappone che ospiterà i Giochi Estivi nel 2020, verrà illustrata la candidatura italiana durante l’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (ANOC). Di fronte a oltre 1000 delegati provenienti da tutto il mondo, a partire dalle ore 14.30 locali (le ore 06.30 nel nostro Paese), salirà sul palco la delegazione italiana composta da: Giovanni Malagò (Presidente del Coni), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Luca Zaia (Presidente della Regione Veneto), Arianna Fontana (Campionessa Olimpica nello short track).



I nostri relatori, affiancati dai membri italiani del CIO (Mario Pescante e Ivo Ferriani) e da Carlo Mornati con Diana Bianchedi, illustreranno la proposta italiana e così ne capiremo l’attrattività su un palcoscenico importante, a meno di un anno dalla decisione ufficiale. Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa contro Stoccolma per ospitare i Giochi, l’Italia sembra essere favorita nei confronti della capitale svedese ma ora è arrivato il momento del rush finale per raccogliere il consenso di chi dovrà votare la prossima estate.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ink Drop / Shutterstock.com