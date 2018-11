Olimpia Milano-Cska Mosca, Eurolega basket: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si disputerà questa sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e CSKA Mosca, valido per il sesto turno dell’Eurolega 2018-2019. Si tratta del match di più alta classifica della giornata, che si divide l’interesse generale del pubblico cestistico europeo assieme al derby tra Panathinaikos e Olympiacos.

Milano arriva a quest’appuntamento dopo aver perso una sola partita, quella col Real Madrid, tra campionato (in cui ha battuto Torino domenica sera) e coppa, mentre il CSKA è imbattuto sia in VTB League che in Eurolega. Da otto anni l’Olimpia non batte la formazione moscovita, e anche in quest’occasione il compito sarà particolarmente complesso, perché gli ospiti stanno esprimendo una pallacanestro in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. Ci sarà anche il ritorno in Italia di Daniel Hackett, che a Milano è stato protagonista dello scudetto del 2013-14: il pesarese sta giocando, in Eurolega, poco meno di dieci minuti a partita, anche a causa della fortissima (sana) concorrenza nel suo ruolo.

Olimpia Milano-CSKA Mosca si giocherà alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo