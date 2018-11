Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Altra sfida importante quella che aspetta l’Olimpia Milano domani, mercoledì 21 novembre, nella 8a giornata dell’Eurolega 2018-2019. La formazione guidata da Simone Pianigiani attende al Forum gli spagnoli del Baskonia Vitoria in un incontro da vincere assolutamente per rimanere nelle posizioni di vertice della classifica. Milano dovrà fare a meno degli infortunati Nemanja Nedovic e Amedeo Della Valle, ma arriva alla partita in fiducia dopo la vittoria con il Darussafaka della scorsa settimana e il successo su Venezia nell’ultima giornata di campionato.

Il Baskonia non ha cominciato al meglio in Eurolega e si trova in undicesima posizione, con cinque sconfitte e due sole vittorie. La formazione basca però ha raggiunto i playoff lo scorso anno e può contare su giocatori di assoluto livello, su tutti il georgiano Tornike Shenghelia, che viaggia a 14.6 punti di media nella competizione.



La sfida è in programma domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 20.45 presso il Forum di Assago. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Come di consueto, OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale della partita, per seguirne minuto per minuto tutte le emozioni. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE

ore 20.45 A|X Armani Exchange Milano – Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz

diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













